Нидерланды выходят из британской программы обучения военных ВСУ Interflex

Нидерланды принимали участие в миссии с момента ее запуска. В разные периоды в качестве инструкторов привлекались военнослужащие голландских сухопутных войск и Корпуса морской пехоты. При этом власти страны приняли решение не участвовать в новом этапе операции, в котором основной акцент будет делаться уже не на базовой подготовке новобранцев, а на специализированных курсах, отвечающих текущим потребностям украинской армии. При этом Нидерланды продолжат участвовать в подготовке украинских военнослужащих по другим международным программам, в частности в рамках учебной миссии Евросоюза EUMAM.