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Нетаньяху: борьба Израиля с «Хезболлой» и Ираном еще не окончена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что противостояние с ливанским движением «Хезболла» и Ираном не завершено. Он подчеркнул, что в случае атак на израильскую территорию последует мощный ответ.

Источник: AP 2024

«Иран и “Хезболла” слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо, — но наша борьба с ними еще не окончена», — сказал Нетаньяху в обращении к нации.

Как отметил премьер, в последние дни Иран и «Хезболла» пытались навязать Израилю «новую схему», предполагающую отсутствие ответных действий со стороны еврейского государства на удары по его территории.

«И эта схема, на мой взгляд, неприемлема. Они думали, что обстреляв Израиль с ливанской и иранской территории, мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдет. Не при мне!» — добавил Нетаньяху.

Глава израильского правительства уточнил, что на текущий момент огонь с Ираном прекращен. При этом, по его словам, в случае новых атак Израиль даст решительный ответ.

Ранее, 7—8 июня, Иран и Израиль обменялись серией ударов. Эскалация началась после атаки Израиля на пригород Бейрута, где расположены объекты союзного Тегерану ливанского движения «Хезболла». Иран предупреждал о возможном вмешательстве, а затем сообщил, что нанес ответный удар и завершает операцию против Израиля.

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