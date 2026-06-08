Нетаньяху: борьба Израиля с «Хезболлой» и Ираном еще не окончена

Как отметил премьер, в последние дни Иран и «Хезболла» пытались навязать Израилю «новую схему», предполагающую отсутствие ответных действий со стороны еврейского государства на удары по его территории.
«И эта схема, на мой взгляд, неприемлема. Они думали, что обстреляв Израиль с ливанской и иранской территории, мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдет. Не при мне!» — добавил Нетаньяху.
Глава израильского правительства уточнил, что на текущий момент огонь с Ираном прекращен. При этом, по его словам, в случае новых атак Израиль даст решительный ответ.
Ранее,