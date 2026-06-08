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Киргизию исключили из «черного списка» ЕС по авиационной безопасности

Генеральный директорат по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК) снял запрет на полеты над территорией Евросоюза для всех авиаперевозчиков, сертифицированных в Киргизии. Это следует из уведомления ЕК, которое приводит пресс-служба киргизского президента.

Генеральный директорат по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК) снял запрет на полеты над территорией Евросоюза для всех авиаперевозчиков, сертифицированных в Киргизии. Это следует из уведомления ЕК, которое приводит пресс-служба киргизского президента.

«Решение принято по итогам заседания комитета ЕС по безопасности полетов (ASC) 19−21 мая 2026 года и будет оформлено соответствующим регламентом Европейской комиссии», — уточняется в сообщении. ЕК оценила достигнутый компаниями прогресс и продолжит техническое взаимодействие с Киргизией для поддержания достигнутых результатов, указано в пресс-релизе.

Киргизские авиакомпании находились в «черном списке» Евросоюза с 2006 года. Основными причинами включения в перечень стали слабые возможности госорганов страны по выполнению надзора в области, несовершенное авиационное законодательство и низкий уровень подготовки инспекторского персонала.

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