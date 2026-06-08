В Армении собрались оспаривать итоги выборов

Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им блок «Армения» оспорит итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале блока.
«Мы оспорим результаты выборов. В данный момент мы обсуждаем дальнейшие шаги с нашими партнёрами по оппозиционному полю», — говорится в тексте.
По словам Кочаряна, голосование сопровождалось повсеместным давлением властей, арестами оппозиционеров, беспрецедентным административным ресурсом и многочисленными нарушениями.
Он пообещал представить план дальнейших действий после завершения консультаций с союзниками. Также он заверил, что не собирается отступать.
Выборы в Национальное собрание республики прошли 7 июня, депутатов избирали на пятилетний срок. По окончательным данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна набрала 49,81 процента голосов, блок «Армения» — 9,94 процента.