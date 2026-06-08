Аэропорты Ирана возобновили работу

В Иране отменены все ограничения на полеты, сообщила Организация гражданской авиации. Аэропорты республики приостанавливали работу сегодня днем. На западе страны закрыли воздушное пространство еще накануне.
«Авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», — указано в сообщении организации (цитата по ТАСС).
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