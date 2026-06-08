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Каллас заявила, что общая армия стран Европы не поможет ЕС

На Кипре завершилась неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза. По её итогам глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас высказалась против создания единой европейской армии.

На Кипре завершилась неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза. По её итогам глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас высказалась против создания единой европейской армии.

Политик пояснила свою позицию: каждое из государств-участников блока уже располагает собственными вооружёнными силами, причём 23 из них одновременно состоят в НАТО. Если эти силы переданы в распоряжение альянса, задействовать их где-либо ещё не получится.

По мнению Каллас, запуск ещё одной параллельной военной структуры приведёт лишь к хаосу и двойному подчинению. Странам ЕС необходимо чётко понимать, кто за что отвечает в момент острого кризиса.

Дипломат также напомнила, что в Евросоюзе уже действуют так называемые кризисные реагирующие группы, предназначенные для отражения гибридных угроз. Эти подразделения доказали свою эффективность, и их потенциал стоит наращивать, но не в ущерб существующим армиям и не как их замену.

Идея общеевропейской армии не нова: в марте прошлого года её выдвинули депутаты партии Volt Europa в Европарламенте. Тогда же издание The Economist связывало трудности с её реализацией с имперским прошлым европейских держав. А еврокомиссар Андрюс Кубилюс, напротив, призывал к созданию оборонительного союза и большей самостоятельности Европы в вопросах безопасности.

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