Каллас заявила, что общая армия стран Европы не поможет ЕС

Политик пояснила свою позицию: каждое из государств-участников блока уже располагает собственными вооружёнными силами, причём 23 из них одновременно состоят в НАТО. Если эти силы переданы в распоряжение альянса, задействовать их где-либо ещё не получится.
По мнению Каллас, запуск ещё одной параллельной военной структуры приведёт лишь к хаосу и двойному подчинению. Странам ЕС необходимо чётко понимать, кто за что отвечает в момент острого кризиса.
Дипломат также напомнила, что в Евросоюзе уже действуют так называемые кризисные реагирующие группы, предназначенные для отражения гибридных угроз. Эти подразделения доказали свою эффективность, и их потенциал стоит наращивать, но не в ущерб существующим армиям и не как их замену.
Идея общеевропейской армии не нова: в марте прошлого года её выдвинули депутаты партии Volt Europa в Европарламенте. Тогда же издание The Economist связывало трудности с её реализацией с имперским прошлым европейских держав. А еврокомиссар Андрюс Кубилюс, напротив, призывал к созданию оборонительного союза и большей самостоятельности Европы в вопросах безопасности.
Дана оценка перспективам строительства газопровода из Африки в Евросоюз.
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