Каллас заявила, что общая армия стран Европы не поможет ЕС

Дипломат также напомнила, что в Евросоюзе уже действуют так называемые кризисные реагирующие группы, предназначенные для отражения гибридных угроз. Эти подразделения доказали свою эффективность, и их потенциал стоит наращивать, но не в ущерб существующим армиям и не как их замену.