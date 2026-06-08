SIPRI: РФ и другие ядерные державы ускоряют модернизацию стратегических вооружений

По данным SIPRI, мировой запас ядерных боеголовок в январе 2026 года составил около 12,2 тыс. единиц, из которых почти 10 тыс. находились на военных складах. Россия и США владеют около 83% накопленных боеголовок. Институт также фиксирует относительную стабильность российского арсенала по численности боеголовок и указывает на модернизацию как на приоритет. В отчете упоминаются успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и строительство в Белоруссии базы для размещения ракеты средней дальности «Орешник». При этом прогнозировавшийся американскими экспертами рост российского нестратегического ядерного потенциала не подтвердился.