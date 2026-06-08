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«Обездвижили ракетой»: американский истребитель атаковал танкер в Заливе

Центральное командование США отчиталось об уничтожении хода судна M/T Marivex, шедшего под флагом Палау.

Центральное командование США отчиталось об уничтожении хода судна M/T Marivex, шедшего под флагом Палау. Согласно заявлению ведомства, опубликованному в соцсети X, танкер направлялся в Иран через международные воды Оманского залива, проигнорировав требования американских военных.

«Центральное командование США обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания вооруженных сил США», — уточнили в ведомстве.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной на фоне недавних заявлений Дональда Трампа, который допустил возможность проведения операции спецназа или введения полной блокады портов Ирана в случае провала переговоров.

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