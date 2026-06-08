Полянский: некоторые страны ЕС в ОБСЕ признают важность диалога с Россией

Он пояснил, что страны добровольно делегировали полномочия Еврокомиссии по многим вопросам внешней политики, сознательно ограничив свой суверенитет. ЕС жестко следит за тем, чтобы в принципиальных позициях членов, особенно по России, не было зазоров. Базовые позиции заранее согласовываются в Брюсселе, и расхождения по ним не допускаются.