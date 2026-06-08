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Лидер европейской страны заявил, что скоро отправит к МКС астронавта

Президент Чехии Андрей Бабиш сказал, что военный летчик Алеш Свобода может стать первым «исключительно чешским» астронавтом и членом экипажа МКС.

Президент Чехии Андрей Бабиш сказал, что военный летчик Алеш Свобода может стать первым «исключительно чешским» астронавтом и членом экипажа МКС.

Бабиш сказал, что полет Свободы состоится в 2027 году, если все подготовительные процессы будут успешно завершены.

Чешский премьер предположил, что космическая экспедиция откроет новые возможности для ученых, университетов и компаний страны.

Первым чехословацким космонавтом в марте 1978 года стал Владимир Ремек.

Читайте материал «“В конце существования”: премьер Чехии Бабиш сравнил ЕС с Римской империей».

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