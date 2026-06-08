Лидер европейской страны заявил, что скоро отправит к МКС астронавта

Президент Чехии Андрей Бабиш сказал, что военный летчик Алеш Свобода может стать первым «исключительно чешским» астронавтом и членом экипажа МКС.
Бабиш сказал, что полет Свободы состоится в 2027 году, если все подготовительные процессы будут успешно завершены.
Чешский премьер предположил, что космическая экспедиция откроет новые возможности для ученых, университетов и компаний страны.
Первым чехословацким космонавтом в марте 1978 года стал Владимир Ремек.
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