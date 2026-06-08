Лавров: Россию тревожат заявления госсекретаря США Рубио о поддержке Киева

Также недавно Лавров высказался о массовой рассылке письма Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину. Напомним, что в этом послании экс-комик просил личной встречи с российским президентом. Как отметил дипломат, подобные меры со стороны властей Украины выглядят как пиар, а не желание завершить бои.