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Теракт на АЗС: украинский дрон убил мирного жителя в Скадовске

В Скадовске Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию погиб мирный житель.

В Скадовске Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале на платформе «Макс».

По словам главы области, в момент нападения на территории АЗС находились люди.

«Военных целей там не было. Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям», — подчеркнул Владимир Сальдо.

Губернатор отметил, что удар по заправке, где в этот момент выстроилась очередь из автомобилей, стал очередным актом террора против населения, не имеющим ничего общего с военными задачами. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.