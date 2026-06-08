Каллас: ЕС разрешил задерживать в Средиземном море суда с нефтью из России

«~Смотрите, надо же будет все это еще доказать и надо будет вступить в конфликт с теми странами [которые перевозят нефть под своими флагами]. Это значит, санкции накладываются не на Россию по большому счету.~ И я допускаю, наверное, что им же в том числе идет эта нефть. Значит, своим же компаниям, своим же гражданам только будут делать хуже. Тем более партнерство и торговля ведь у нас уже с другими странами, а то, что те другие страны это куда-то продают — это явно не к нам вопрос», — объяснила она.