ЕС исключил авиакомпании Киргизии из черного списка по безопасности

В марте 2026 года власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo, передавало 24.kg. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в 2023—2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Тогда власти выразили надежду на исключения страны из списка авиационной безопасности ЕС.