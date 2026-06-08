ЕС исключил авиакомпании Киргизии из черного списка по безопасности

Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщает пресс-служба главы киргизского государства в телеграм-канале.
Киргизия числилась в списке с 2006 года. В последние годы государство системно реформировала гражданскую авиацию, укрепляло госнадзор за безопасностью полетов и приводило национальную систему в соответствие с международными стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО, ICAO), подчеркнула администрация.
«Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций, оценочного визита в марте 2026 года и успешных слушаний в Брюсселе», — говорится в сообщении.
В марте 2026 года власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo, передавало 24.kg. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в 2023—2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Тогда власти выразили надежду на исключения страны из списка авиационной безопасности ЕС.
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