Минэнерго сформировало штаб из-за сложностей с топливом на юге России

Предприятия топливно-энергетического комплекса в последнее время сталкиваются с ростом воздушных атак, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго, передает корреспондент РБК.
В ведомстве отметили, что для стабилизации ситуации сформирован отраслевой штаб, который работает на постоянной основе. В него входят все крупнейшие компании российского ТЭКа.
«Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны», — подчеркнули в Минэнерго.
Ранее в промышленной зоне Армавира в Краснодарском крае при атаке дронов пострадал объект «Южная нефтяная компания». На территории нефтебазы возник пожар, его быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.
В конце мая в отдельных российских регионах возникли проблемы с поставками топлива. О дефиците топлива на заправках сообщали власти Крыма и Севастополя, о проблемах с поставками на АЗС заявляли и в ДНР. Продажу топлива на АЗС региона ограничили власти ЛНР.
В Кремле заявили, что над решением проблем с бензином работают «все уровни властей». Принимаются все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, ситуация находится под контролем и остается стабильной, говорил 4 июня глава ФАС Максим Шаскольский.
Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, он дал необходимые поручения.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».