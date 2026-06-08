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ЕС снял бан с авиакомпаний Киргизии

Киргизия больше не числится в списке авиаперевозчиков, которым запрещены полёты на территорию Евросоюза. Такое решение, как сообщила пресс-служба главы государства, принято по итогам заседания комитета ЕС по безопасности полетов.

Источник: Life.ru

В уведомлении генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии указано, что все перевозчики, сертифицированные в республики Кыргызстан, исключены из списка. Запрет снят со всех компаний республики без исключения.

Страна находилась в черном списке с 2006 года. В последние годы здесь провели системное реформирование гражданской авиации и усилили государственный надзор за безопасностью полетов. Национальную систему привели в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В пресс-службе отметили, что Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс. Были учтены результаты технических консультаций, оценочного визита в марте 2026 года и успешных слушаний в Брюсселе.

Решение вступит в силу после оформления соответствующим регламентом Еврокомиссии. Это открывает перед местными авиакомпаниями возможность прямых рейсов в европейские города.

Ранее, весной 2026 года, власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов А-321.

https://life.ru/p/1884743.

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