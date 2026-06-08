Аэропорт Геленджика закрыли для полетов

Ограничения на прием и вылет гражданских самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
Ранее ведомство сообщило о закрытии для полетов аэропортов Казани и Ульяновска.
Материал дополняется.
Ограничения на прием и вылет гражданских самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
Ограничения на прием и вылет гражданских самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
Ранее ведомство сообщило о закрытии для полетов аэропортов Казани и Ульяновска.
Материал дополняется.