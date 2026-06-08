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Аэропорт Геленджика закрыли для полетов

Ограничения на прием и вылет гражданских самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.

Источник: РБК

Ограничения на прием и вылет гражданских самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.

Ранее ведомство сообщило о закрытии для полетов аэропортов Казани и Ульяновска.

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