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Press TV: США разработали к встрече МАГАТЭ антииранскую резолюцию

США подготовили проект резолюции против Ирана для предстоящего заседания совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает иранский телеканал Press TV, ссылаясь на копию документа, оказавшуюся в его распоряжении.

Источник: AP 2024

«Press TV получил копию проекта новой поддерживаемой США антииранской резолюции, приготовленной для встречи совета управляющих МАГАТЭ в июне», — говорится в сообщении телеканала.

В проекте утверждается, что Иран не смог обеспечить сотрудничество с агентством по вопросу доступа к ядерным материалам на ряде объектов. Как напоминает телеканал, эти объекты подверглись бомбардировкам со стороны США и Израиля.

Документ также содержит призыв к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси подготовить отчет о резолюциях агентства, касающихся Ирана. Как отмечается в проекте, совет управляющих будет готов применить дальнейшие меры, в том числе поднять вопрос иранской ядерной программы в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Press TV подчеркивает, что в тексте, составленном Вашингтоном, нет упоминания тех атак, которым подверглась территория Ирана и которые не были должным образом осуждены агентством.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот». США для заключения сделки с Ираном требуют передачи ядерных материалов и отказа от амбиций по созданию ядерного оружия, наличие которых Тегеран отвергал.

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