Press TV: США разработали к встрече МАГАТЭ антииранскую резолюцию

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.