Press TV: США разработали к встрече МАГАТЭ антииранскую резолюцию

Документ также содержит призыв к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси подготовить отчет о резолюциях агентства, касающихся Ирана. Как отмечается в проекте, совет управляющих будет готов применить дальнейшие меры, в том числе поднять вопрос иранской ядерной программы в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Press TV подчеркивает, что в тексте, составленном Вашингтоном, нет упоминания тех атак, которым подверглась территория Ирана и которые не были должным образом осуждены агентством.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот». США для заключения сделки с Ираном требуют передачи ядерных материалов и отказа от амбиций по созданию ядерного оружия, наличие которых Тегеран отвергал.