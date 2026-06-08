Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве РФ заявили, что ЕС боится мира с Россией больше конфликта

Европейские лидеры опасаются прекращения конфликта, так как милитаризация выгодна их элитам, считают в дипмиссии РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейские «лидеры» боятся мира с Российской Федерацией гораздо больше, чем конфликта с ней. Об этом 8 июня заявили в посольстве РФ в Гааге. Соответствующая запись появилась в официальном аккаунте дипмиссии в соцсети X.

«Есть одна вещь, которой европейские “лидеры” боятся гораздо больше, чем конфликта с Россией: мира с Россией», — говорится в сообщении. В российском посольстве отметили, что милитаризация Европы обнажает стремление элит затянуть кризис в своих собственных интересах, причем за счет налогоплательщиков.

Ранее лидеры Британии, Франции и Германии по итогам переговоров в Лондоне с Владимиром Зеленским договорились о совместном производстве дальнобойных систем вооружений, перехватчиков и противоракетного оружия для Украины. В заявлении «евротройки» подчеркивается срочная необходимость нарастить выпуск этих вооружений.

Также постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявлял о наличии в Европе стран, которые понимают необходимость возобновления диалога с Россией, но не могут продвигать свою позицию из-за подхода Брюсселя.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше