Европейские политики опасаются урегулирования ситуации на Украине значительно больше, чем продолжения открытого противостояния с Москвой. Такое заявление сделала пресс-служба посольства России в Гааге в социальной сети X.
«Есть одна вещь, которой европейские “лидеры” боятся гораздо больше, чем конфликта с Россией: мира с Россией», — подчеркнули в российской дипмиссии.
По мнению дипломатов, развернутая в европейских странах масштабная милитаризация свидетельствует о стремлении политических элит максимально затянуть кризис в собственных интересах. При этом финансирование подобных проектов осуществляется исключительно за счет средств европейских налогоплательщиков.
Подобная риторика прозвучала на фоне недавних переговоров на Даунинг-стрит, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились с Владимиром Зеленским. По итогам встречи лидеры «Евротройки» официально объявили о планах по совместному производству дальнобойных вооружений и систем противовоздушной обороны для Украины.