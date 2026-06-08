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«Мир страшнее войны»: в посольстве оценили сговор лидеров «Евротройки»

Европейские политики опасаются урегулирования ситуации на Украине значительно больше, чем продолжения открытого противостояния с Москвой.

Европейские политики опасаются урегулирования ситуации на Украине значительно больше, чем продолжения открытого противостояния с Москвой. Такое заявление сделала пресс-служба посольства России в Гааге в социальной сети X.

«Есть одна вещь, которой европейские “лидеры” боятся гораздо больше, чем конфликта с Россией: мира с Россией», — подчеркнули в российской дипмиссии.

По мнению дипломатов, развернутая в европейских странах масштабная милитаризация свидетельствует о стремлении политических элит максимально затянуть кризис в собственных интересах. При этом финансирование подобных проектов осуществляется исключительно за счет средств европейских налогоплательщиков.

Подобная риторика прозвучала на фоне недавних переговоров на Даунинг-стрит, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились с Владимиром Зеленским. По итогам встречи лидеры «Евротройки» официально объявили о планах по совместному производству дальнобойных вооружений и систем противовоздушной обороны для Украины.

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