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Спартанская кухня дипломатии: Дмитриев раскрыл, чем его угощали американские переговорщики

Спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев раскрыл детали закрытых встреч с американской стороной и рассказали, чем его угощали заокеанские коллеги. Выяснилось, что неформальная часть визитов в Соединённые Штаты обставлена довольно скромно. Гостей угощают бургерами и вафлями. Такой подход контрастирует с тем, как принимают партнёров в России.

Источник: Life.ru

По словам Дмитриева, представитель США Стивен Уиткофф во время приездов в РФ ходит по музеям, восхищаясь Эрмитажем и Мариинским дворцом. Это, как отметил глава РФПИ, демонстрирует глубину российской культуры. В то же время заокеанская традиция гостеприимства проявляется иначе, в более простых формах.

Самого Дмитриева такое меню удивило. Он подчеркнул, что суть кроется далеко не в еде. Речь идёт о менталитете, идентичности и понимании потенциала страны.

Когда я посещаю США, там действительно очень много неформальных возможностей пояснить нашу позицию, что действительно крайне важно, потому что дипломатия — это в том числе неформальное общение и установление доверия. И доверие крайне важно для движения вперёд", — сказал Дмитриев в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026, отвечая на вопросы Ксении Собчак.

Ранее американские журналисты выразили недовольство тем, что во время поездки в Китай на переговоры лидеров США и КНР их накормили «Биг Маками», в то время как политики наслаждались лобстерами и другими изысками высокой кухни.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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