Спартанская кухня дипломатии: Дмитриев раскрыл, чем его угощали американские переговорщики

Когда я посещаю США, там действительно очень много неформальных возможностей пояснить нашу позицию, что действительно крайне важно, потому что дипломатия — это в том числе неформальное общение и установление доверия. И доверие крайне важно для движения вперёд", — сказал Дмитриев в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026, отвечая на вопросы Ксении Собчак.