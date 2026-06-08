Граница на замке: Анкара не спешит открывать проход в Армению

Конкретные сроки открытия сухопутной границы между Турцией и Арменией пока не определены. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, дальнейшие шаги будут зависеть от общей динамики процесса нормализации двусторонних отношений.
«На данном этапе конкретных сроков открытия границы нет. Динамика процесса будет зависеть от развития нормализации отношений между Турцией и Арменией», — пояснил собеседник агентства.
Несмотря на отсутствие прорыва в вопросе открытия границы, стороны предпринимают шаги по налаживанию экономического взаимодействия. В середине мая Анкара и Ереван завершили подготовку к запуску прямой торговли товарами. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, это позволит турецким товарам поступать в республику без необходимости их переоформления в третьих странах.
Турецкая сторона заявляет о намерении продолжать конструктивный диалог для укрепления стабильности на Южном Кавказе. Однако процесс остается сложным: дипломатические отношения между странами отсутствуют, а государственная граница остается закрытой с 1993 года.
Попытки урегулирования ведутся с января 2022 года, когда в Москве прошла первая встреча спецпредставителей — Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Позже, в июле того же года, стороны договорились обеспечить возможность пересечения границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран, но на текущий момент эти договоренности так и не были воплощены в жизнь.