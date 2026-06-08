Граница на замке: Анкара не спешит открывать проход в Армению

Попытки урегулирования ведутся с января 2022 года, когда в Москве прошла первая встреча спецпредставителей — Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Позже, в июле того же года, стороны договорились обеспечить возможность пересечения границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран, но на текущий момент эти договоренности так и не были воплощены в жизнь.