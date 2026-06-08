В Еврокомиссии пригрозили лишить Украину помощи на €680 млн из-за реформ

Украина рискует не получить от Европейского союза €680 млн из-за несвоевременного выполнения двух антикоррупционных требований, сообщил «Суспiльне» чиновник Еврокомиссии на условиях анонимности.
По его словам, есть «два шага», связанных с четвертым и пятым траншами, которые не были завершены в срок. «Суммы, связанные с этими траншами, были приостановлены. Это значит, что они еще не были выплачены», — пояснил собеседник издания.
Крайние сроки предоставления этих средств — 30 июня и 29 сентября 2026 года соответственно, говорится в публикации.
Чиновник уточнил, что оба требования ЕС касаются антикоррупционных реформ на Украине. В рамках четвертого платежного запроса невыполненным остается условие, согласно которому должен быть увеличен штат Высшего антикоррупционного суда, что соответствует траншу в размере почти €300 млн.
В рамках пятого платежного запроса в свою очередь невыполненным остается условие, касающееся вступления в силу законодательства о пересмотре деклараций добросовестности судей и процедуры их проверки. В случае выполнения этого шага Киев должен получить €380 млн, говорится в публикации.
ЕС планирует ужесточить условия предоставления кредита Украине, писал в конце апреля Bloomberg. По его данным, Еврокомиссия обсуждала план обязательств для Украины по налоговой реформе. В ЕС хотели, чтобы украинские власти ввели 20-процентный НДС для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, если их годовая выручка превышает 4 млн грн. Сейчас такие компании платят минимальную ставку 5% от дохода.
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