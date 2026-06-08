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За вторую половину дня в регионах России сбили 95 беспилотников

За период с 14:00 до 20:00 мск в регионах России подразделения ПВО сбили 95 украинских дронов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

За период с 14:00 до 20:00 мск в регионах России подразделения ПВО сбили 95 украинских дронов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваторией Черного моря.

В военном ведомстве уточнили, что все сбитые БПЛА были самолетного типа.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за этот период ПВО перехватила 6 дронов, летевших на столицу.

Ранее Минобороны отчиталось, что за период с 20:00 предыдущего дня до 14:00 8 июня над Россией были уничтожены 434 БПЛА.

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