РФ ожидает более объективной реакции МАГАТЭ на ситуацию вокруг ЗАЭС

Как уточнил дипломат, текущее локальное перемирие в районе ЗАЭС является уже пятым по счету, организованным Агентством для проведения ремонтных работ на линиях электропередачи.
«И в минувшую пятницу имел место первый случай, когда такие гарантии не были соблюдены. Так что сказать, что МАГАТЭ совершенно неэффективно было бы неправильно. Но все-таки хотелось бы, чтобы руководство Секретариата реагировало на инциденты более объективно и адекватно», — сказал Ульянов.
Ранее пресс-служба станции сообщала, что Вооруженные силы Украины грубо нарушили согласованный с МАГАТЭ режим тишины на Запорожской АЭС. Данный режим был установлен для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции. Отмечалось, что беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Министерства обороны РФ. В тот же день произошло временное отключение резервной линии, в результате чего станция была вынуждена перейти на питание от дизель-генераторов.