РФ ожидает более объективной реакции МАГАТЭ на ситуацию вокруг ЗАЭС

«И в минувшую пятницу имел место первый случай, когда такие гарантии не были соблюдены. Так что сказать, что МАГАТЭ совершенно неэффективно было бы неправильно. Но все-таки хотелось бы, чтобы руководство Секретариата реагировало на инциденты более объективно и адекватно», — сказал Ульянов.