Германия предложила заняться боевым облаком вместо нового истребителя

Он включает разработку истребителя, который должен прийти на смену французскому Dassault Rafale и немецкому Eurofighter Typhoon к 2040 году. Генподрядчики — Dassault Aviation и Airbus Defence and Space. С прошлого года неоднократно сообщалось о разногласиях сторон — от вопроса выбора поставщиков до дедлайнов по соглашению.