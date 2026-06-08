Германия предложила заняться боевым облаком вместо нового истребителя

Франция и Германия договорились отказаться от совместной разработки и создания истребителя нового поколения стоимостью €100 млрд, пишут Reuters и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Речь идет о проекте Future Combat Air System (FCAS) Германии, Испании и Франции.
Он включает разработку истребителя, который должен прийти на смену французскому Dassault Rafale и немецкому Eurofighter Typhoon к 2040 году. Генподрядчики — Dassault Aviation и Airbus Defence and Space. С прошлого года неоднократно сообщалось о разногласиях сторон — от вопроса выбора поставщиков до дедлайнов по соглашению.
По информации FT, Мерц предложил двух странам и Испании продолжить совместную работу над боевым облаком — программной архитектурой, предназначенной для «соединения» самолетов, датчиков, радаров, беспилотников и спутников в режиме реального времени.
По данным источников, на прошлой неделе на полях саммита ЕС — Западные Балканы канцлер Фридрих Мерц и президент Эмманюэль Макрон вновь обсудили проект и пришли к выводу, что преодолеть долговременный тупик в переговорах не получится.
Причинами отказа от развития проекта стали споры о характеристиках самолета и методах управления, конфликт интересов компаний, а также разные военные доктрины.
Как отмечает Reuters, стороны готовят компромиссное решение в попытке сохранить лицо и не объявлять проект мертвым. По данным источников, название Future Combat Air System будет сохранено, но содержание изменится. Вместо разработки единого истребителя акцент будет смещен на «вспомогательные системы».
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