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Германия предложила заняться боевым облаком вместо нового истребителя

Создать совместный истребитель планировалось к 2040 году. По сведениям FT, немецкая сторона вышла из проекта и предложила сконцентрироваться на создании боевого облака — связующего звена между разными родами войск.

Источник: РБК

Франция и Германия договорились отказаться от совместной разработки и создания истребителя нового поколения стоимостью €100 млрд, пишут Reuters и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Речь идет о проекте Future Combat Air System (FCAS) Германии, Испании и Франции.

Он включает разработку истребителя, который должен прийти на смену французскому Dassault Rafale и немецкому Eurofighter Typhoon к 2040 году. Генподрядчики — Dassault Aviation и Airbus Defence and Space. С прошлого года неоднократно сообщалось о разногласиях сторон — от вопроса выбора поставщиков до дедлайнов по соглашению.

По информации FT, Мерц предложил двух странам и Испании продолжить совместную работу над боевым облаком — программной архитектурой, предназначенной для «соединения» самолетов, датчиков, радаров, беспилотников и спутников в режиме реального времени.

По данным источников, на прошлой неделе на полях саммита ЕС — Западные Балканы канцлер Фридрих Мерц и президент Эмманюэль Макрон вновь обсудили проект и пришли к выводу, что преодолеть долговременный тупик в переговорах не получится.

Причинами отказа от развития проекта стали споры о характеристиках самолета и методах управления, конфликт интересов компаний, а также разные военные доктрины.

Как отмечает Reuters, стороны готовят компромиссное решение в попытке сохранить лицо и не объявлять проект мертвым. По данным источников, название Future Combat Air System будет сохранено, но содержание изменится. Вместо разработки единого истребителя акцент будет смещен на «вспомогательные системы».

Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова ответить на милитаризацию Европы, но «никогда не инициировала военное противостояние».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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