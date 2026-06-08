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Похороны вдовы Жака Ширака пройдут 12 июня в Париже

Похороны Бернадетт Ширак, вдовы бывшего президента Франции Жака Ширака, пройдут 12 июня в Париже. Церемония состоится в базилике Святой Клотильды, где Бернадетт и Жак Ширак поженились в 1956 году. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на дочь Бернадетт Ширак Клод.

Похороны Бернадетт Ширак, вдовы бывшего президента Франции Жака Ширака, пройдут 12 июня в Париже. Церемония состоится в базилике Святой Клотильды, где Бернадетт и Жак Ширак поженились в 1956 году. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на дочь Бернадетт Ширак Клод.

На похоронах будет присутствовать супруга президента Франции Брижит Макрон, бывшие президенты республики Николя Саркози и Франсуа Олланд и другие. 14 июня состоится церемония прощания с Бернадетт Ширак в департаменте Коррез, в котором она с 1979 по 2015 год занимала должность генерального советника.

Бернадетт Ширак умерла 5 июня в возрасте 93 лет. Она была единственной первой леди в истории Франции, занимавшей политическую должность. Жак Ширак был президентом Франции в 1995—2007 годах. Он умер в 2019 году на 87-м году жизни.

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