Похороны вдовы Жака Ширака пройдут 12 июня в Париже

На похоронах будет присутствовать супруга президента Франции Брижит Макрон, бывшие президенты республики Николя Саркози и Франсуа Олланд и другие. 14 июня состоится церемония прощания с Бернадетт Ширак в департаменте Коррез, в котором она с 1979 по 2015 год занимала должность генерального советника.