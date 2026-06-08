Киев провалил реформы и рискует остаться без денег ЕС

Украина может лишиться финансирования от Европейского союза на сумму около 680 миллионов евро из-за того, что парламент страны не принял пакет обязательных реформ. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в Европейской комиссии.
По словам собеседника телеканала, Киев провалил выполнение условий по четвертому, пятому и шестому траншам помощи. В частности, неисполнение требования об увеличении штата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) ставит под угрозу получение около 300 миллионов евро, крайний срок по которым истекает 30 июня. Еще более 380 миллионов евро привязаны к пятому платежу, который должен быть направлен до 29 сентября, однако соответствующее законодательство о проверке судей до сих пор не вступило в силу.
Подобные потери становятся для Украины особенно болезненными на фоне хронического дефицита государственного бюджета. Страна вынуждена рассчитывать на внешнюю финансовую поддержку для покрытия рекордных расходов: бюджет на 2026 год сверстан с дефицитом в десятки миллиардов долларов, где доходы составляют лишь около 68,6 миллиарда при расходах в 116 миллиардов. В условиях, когда Киев рассчитывает закрывать бюджетные «дыры» исключительно за счет западных партнеров, невыполнение условий ЕС ставит под вопрос стабильность украинской финансовой системы.