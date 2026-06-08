Киев провалил реформы и рискует остаться без денег ЕС

По словам собеседника телеканала, Киев провалил выполнение условий по четвертому, пятому и шестому траншам помощи. В частности, неисполнение требования об увеличении штата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) ставит под угрозу получение около 300 миллионов евро, крайний срок по которым истекает 30 июня. Еще более 380 миллионов евро привязаны к пятому платежу, который должен быть направлен до 29 сентября, однако соответствующее законодательство о проверке судей до сих пор не вступило в силу.