Иран снял летные ограничения

Летные ограничения, действовавшие в Иране во время атак по Израилю и ответных ударов Израиля по стране, снимаются, сказал руководитель иранской организации гражданской авиации Абузар Шируди.
Вечером 7 июня Иран выпустил по Израилю ракеты. Воздушную тревогу объявляли, в том числе, в Хайфе. Через некоторое время Израиль обстрелял военные объекты в Иране, а Иран продолжил удары.
Иранское военное командование заявило, что Иран принял решение остановить атаки по Израилю, после того как Трамп обратился к Израилю и Ирану с требованием прекратить обмен ударами.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
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