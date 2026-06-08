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Лидеры «евротройки» назвали условия мира на Украине

8 июня было опубликовано совместное заявление лидеров стран «евротройки» — премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. В документе изложены условия для достижения мира на Украине. Заявление обнародовано по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Источник: Reuters

«После вступления в силу режима прекращения огня Украина должна иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Европа может развернуть иностранный контингент на Украине», — говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Первым пунктом в заявлении значится прекращение боевых действий. Как полагают политики, отправной точкой для переговоров может стать существующая линия соприкосновения. Отмечается, что замороженные российские активы останутся обездвиженными до завершения конфликта.

7 июня лидеры стран «евротройки» выступили за активное участие европейских государств и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. Участники встречи подчеркнули, что Европа должна играть важную роль в любом процессе урегулирования. По их мнению, дальнейшие меры необходимо принимать в тесном сотрудничестве с Киевом, международными партнерами и Вашингтоном.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 июня заявил, что Макрон, Мерц и Стармер говорят о мире на Украине и одновременно поддерживают Киев, продолжая конфликт. Он добавил, что действия стран Европы по оказанию военной поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ) являются непоследовательными.

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