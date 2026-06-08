Лидеры «евротройки» назвали условия мира на Украине

«После вступления в силу режима прекращения огня Украина должна иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Европа может развернуть иностранный контингент на Украине», — говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.