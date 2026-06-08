«Совершенно позорный»: Россия жестко ответила на проект США по Ирану

Дипломат заключил, что возможная попытка Вашингтона вынести этот проект на голосование станет свидетельством стремления к дальнейшему обострению ситуации. «Если американцы решат внести свою резолюцию, этот документ можно будет воспринять как вздорный по содержанию и свидетельствующий о курсе на новую эскалацию», — резюмировал постпред РФ.