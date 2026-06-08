Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Совершенно позорный»: Россия жестко ответила на проект США по Ирану

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал «совершенно позорным» проект антииранской резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, подготовленный американской стороной.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал «совершенно позорным» проект антииранской резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, подготовленный американской стороной. По словам дипломата, документ, который пока распространяется лишь в кулуарах, содержит попытки Вашингтона переложить ответственность с агрессора на жертву.

«Американцы уже составили проект. Он ходит по рукам в кулуарах. Проект позорный совершенно. Они пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву, предъявляют Тегерану целый ряд требований», — подчеркнул Ульянов.

Российский постпред отметил, что внесение подобных документов на фоне прямого военного противостояния между Израилем и Ираном выглядит нелепо. Главным требованием США остается обеспечение доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, что, по мнению дипломата, создает неоправданные риски для сотрудников агентства в условиях массированных обстрелов и бряцания оружием.

«Это было бы крайне опасно для персонала агентства в условиях, когда США бряцают оружием, а израильтяне ведут реальные массированные обстрелы», — добавил Ульянов, выразив сомнение в том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рискнет направить персонал в зону эскалации.

Дипломат заключил, что возможная попытка Вашингтона вынести этот проект на голосование станет свидетельством стремления к дальнейшему обострению ситуации. «Если американцы решат внести свою резолюцию, этот документ можно будет воспринять как вздорный по содержанию и свидетельствующий о курсе на новую эскалацию», — резюмировал постпред РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше