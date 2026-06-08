Литва начала учения добровольческих сил около границы с Калининградской областью

В Литве начались учения, в которых примет участие второй отряд Добровольческих сил охраны края, а также члены Союза стрелков. Как сообщает «Sputnik Литва», маневры пройдут с 8 по 14 июня в муниципалитетах Каунаса, Шакяя, Казлу-Руды, Мариямполе, Вилкавишкиса и Преная.
«В ходе учений литовская сторона собирается оценить способность штаба отряда и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать действия и взаимодействовать с другими подразделениями ВС Литвы и союзниками по НАТО», — отмечает телеграм-канал.
Ожидается, что в учениях примут участие около 1 тыс. военнослужащих. Также задействуют колесную военную технику, имитационные боеприпасы, специальное снаряжение и дымовые шашки.
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