Полянский заявил о корректировке позиции Венгрии в ОБСЕ

Дипломат отметил, что венгерские представители «могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала». По словам Полянского, данная тенденция стала прослеживаться после смены венгерского кабинета министров.
В апреле в Венгрии состоялись парламентские выборы, по итогам которых победу одержала партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Он занял пост премьер-министра, сменив Виктора Орбана. В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте новый глава венгерского правительства заявил, что Венгрия не станет направлять на Украину вооружения и военную технику.