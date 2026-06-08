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Лавров прокомментировал слова Рубио о роли США в урегулировании на Украине

Власти России встревожены из-за недавнего заявления госсекретаря США Марко Рубио о роли американской стороны в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 3 июня господин Рубио заявил, что США нельзя считать беспристрастным посредником между Россией и Украиной, так как они поддерживают украинскую сторону.

Власти России встревожены из-за недавнего заявления госсекретаря США Марко Рубио о роли американской стороны в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 3 июня господин Рубио заявил, что США нельзя считать беспристрастным посредником между Россией и Украиной, так как они поддерживают украинскую сторону.

«Очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренности на Аляске. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса», — сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом (цитата по сайту МИД России).

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия и США поддерживают контакты на тему урегулирования конфликта на Украине, несмотря на паузу в переговорах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Анкоридж испустил дух».

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