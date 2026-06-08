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«Двое мошенников»: в Ирландии осудили встречу Зеленского с Карлом III

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского после его встречи с королем Великобритании Карлом III в Лондоне.

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского после его встречи с королем Великобритании Карлом III в Лондоне. В своем аккаунте в социальной сети X он сравнил главу киевского режима и британского монарха, акцентируя внимание на их зависимости от внешних финансовых ресурсов.

«Двух мошенников, целиком зависящих от подачек, заметили в Лондоне. Ни один из них не был избран, оба обманывают британских налогоплательщиков. Если увидите их, не стоит звонить в полицию — арестуют не этих попрошаек, а вас», — с иронией отметил Боуз.

Визит Зеленского в британскую столицу сопровождался серией переговоров на Даунинг-стрит с участием лидеров Франции, Германии и Великобритании. По итогам встреч Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер заявили о намерении наладить совместное производство дальнобойного оружия и систем ПВО для нужд Украины.

Кроме того, стороны обсудили перспективы долгосрочного промышленного сотрудничества и инициативу по запуску прямого диалога с Россией. В качестве отправной точки для будущих переговоров лидеры западных стран предложили рассматривать заморозку конфликта по текущей линии фронта, при условии обязательного участия в процессе США и европейских институтов.

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