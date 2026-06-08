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AP: более 80% опрошенных американцев старше 60 верят в демократию

81% опрошенных американцев в возрасте 60+ уверены в том, что демократия является важной частью идентичности США, 21% — не очень уверены в этом, 6% — совсем не уверены. Это следует из опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с Национальным центром исследования общественного мнения (NORC).

81% опрошенных американцев в возрасте 60+ уверены в том, что демократия является важной частью идентичности США, 21% — не очень уверены в этом, 6% — совсем не уверены. Это следует из опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с Национальным центром исследования общественного мнения (NORC).

На втором месте по вере в демократию оказались опрошенные в возрасте 45−59 лет — 66%, на третьем месте — респонденты в возрасте 30−44 года (61%), наиболее пессимистичными оказались молодые респонденты (18−29 лет) — 51%. В целом среди опрошенных совершеннолетних демократически избранное правительство в идентичности США считают важным 66%.

Опрос приурочен к 250-й годовщине провозглашения независимости США 4 июля 1776 года.

Некоторые представители пессимистично настроенной молодежи заявили, что дело не в том, что демократическая составляющая не работает. «Проблема в конкретных людях, которые занимают конкретные государственные должности», — цитирует AP 24-летнюю Деррику Уолл из штата Алабама. По ее мнению, люди, создававшие государство с равноправными независимыми друг от друга ветвями власти, думали, что таким образом они устанавливают гарантии, «чтобы ни один человек или группа не смогли захватить слишком много власти». Но они не предвидели, как легко эти защитные механизмы рухнут, если люди в системе перестанут их соблюдать. «Мне кажется, они бы (отцы-основатели США.— “Ъ”) просто выкатились из своих могил, — полагает респондентка.— Я думаю, они были бы очень разочарованы в нас».

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