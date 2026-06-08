Ульянов: МАГАТЭ «заметает под ковер» нарушения прекращения огня в районе ЗАЭС

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев допустил, что Киев поставил задачу вымотать и напугать сотрудников Запорожской АЭС, так как удары ВСУ приходятся не только по инфраструктуре, но и по ремонтным бригадам и машинам скорой помощи. Он назвал такие действия безумием, особенно на фоне заявлений Киева о заботе о людях на станции.