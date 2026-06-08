Пентагон включил Alibaba, Baidu и BYD в чёрный список

Пентагон составляет список «китайских военных компаний» с 2021 года. Попадание в реестр не влечёт автоматических санкций. Однако включённые организации теряют право участвовать в подрядных конкурсах Минобороны США. Присутствие в списке также сигнализирует инвесторам о возможных торговых ограничениях в будущем.