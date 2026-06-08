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Пентагон включил Alibaba, Baidu и BYD в чёрный список

Пентагон добавил китайские компании Alibaba, Baidu и BYD в «чёрный список» — перечень организаций, связанных с военными КНР. Американское военное ведомство считает, что эти корпорации взаимодействуют с Народно-освободительной армией Китая. Документ опубликовали в Федеральном реестре США.

Источник: Life.ru

В перечень также попал автопроизводитель NIO. Основанием для включения четырёх компаний стало их сотрудничество с Министерством промышленности и информатизации КНР.

Пентагон составляет список «китайских военных компаний» с 2021 года. Попадание в реестр не влечёт автоматических санкций. Однако включённые организации теряют право участвовать в подрядных конкурсах Минобороны США. Присутствие в списке также сигнализирует инвесторам о возможных торговых ограничениях в будущем.

Сейчас в перечне числится более ста китайских компаний. Среди них — авиаперевозчики, производители электроники, поставщики услуг в строительстве, логистике и связи.

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