В ходе подсчета голосов на выборах в Перу сменился лидер

Роберто Санчес, представляющий левую партию «Вместе за Перу», стал лидером президентской гонки в Перу после обработки 93,2 процента голосов, заявили в Национальном управлении избирательных процессов страны.
Кейко Фухимори, представляющая консерваторов, утратила лидерство.
Из опубликованных данных следует, что за Санчеса проголосовали 50,008 процента избирателей, чьи голоса уже были подсчитаны, за Фухимори, — 49,992 процента. Разница составляет 2882 голоса.
Выборы в Перу проходят в девятый раз за десять лет.
Читайте материал «В Армении собрались оспаривать итоги выборов».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.