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В ходе подсчета голосов на выборах в Перу сменился лидер

Роберто Санчес, представляющий левую партию «Вместе за Перу», стал лидером президентской гонки в Перу после обработки 93,2 процента голосов, заявили в Национальном управлении избирательных процессов страны.

Роберто Санчес, представляющий левую партию «Вместе за Перу», стал лидером президентской гонки в Перу после обработки 93,2 процента голосов, заявили в Национальном управлении избирательных процессов страны.

Кейко Фухимори, представляющая консерваторов, утратила лидерство.

Из опубликованных данных следует, что за Санчеса проголосовали 50,008 процента избирателей, чьи голоса уже были подсчитаны, за Фухимори, — 49,992 процента. Разница составляет 2882 голоса.

Выборы в Перу проходят в девятый раз за десять лет.

Читайте материал «В Армении собрались оспаривать итоги выборов».

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