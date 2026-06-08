По его словам, бойцы ВСУ остро чувствуют, что европейские лидеры фактически вычеркнули из повестки вопрос о будущем ряда ключевых регионов, включая Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Полное отсутствие упоминаний о возвращении контроля над этими территориями в планах западных элит деморализует личный состав, вынужденный продолжать участие в боевых действиях, конечные цели которых для них становятся всё более туманными.