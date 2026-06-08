Иран на переговорах с США намерен добиваться прекращения войны

«Наша цель — положить конец войне и обеспечить долгосрочную безопасность, а не нормализовать отношения с США. При этом мы не доверяем другой стороне», — приводит его слова Telegram-канал, в котором было опубликовано обращение спикера к иранскому народу. Как отметил Галибаф, утверждение о том, что Иран стоит перед выбором между войной и переговорами, неверно. «Скорее, в свое время мы будем воевать, а в другое время — вести переговоры», — уточнил он.
Глава иранского парламента указал, что нынешняя эскалация стала следствием совместных действий США и Израиля. «Заявления президента США о меморандуме противоречили согласованным частям соглашения, что показало, что они не стремятся ни к перемирию, ни к диалогу, и мы должны были дать решительный ответ в защиту прав народа Ирана», — подчеркнул политик.
Вечером 7 июня Иран нанес ракетные удары по северным районам Израиля в ответ на действия израильской стороны в Ливане. Ранее в Тегеране предупреждали, что нанесут удар по Израилю в случае атак на ливанскую столицу. В ночь на 8 июня Израиль нанес ответный удар по иранской территории, целью которого, как сообщалось, стали военные объекты в западных и центральных районах страны. В результате пострадали объекты нефтехимического предприятия в провинции Хузестан. Утром Иран вновь обстрелял израильскую территорию в ответ на эту атаку.