Иран на переговорах с США намерен добиваться прекращения войны

«Наша цель — положить конец войне и обеспечить долгосрочную безопасность, а не нормализовать отношения с США. При этом мы не доверяем другой стороне», — приводит его слова Telegram-канал, в котором было опубликовано обращение спикера к иранскому народу. Как отметил Галибаф, утверждение о том, что Иран стоит перед выбором между войной и переговорами, неверно. «Скорее, в свое время мы будем воевать, а в другое время — вести переговоры», — уточнил он.