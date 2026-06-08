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КСИР анонсировал создание «пояса безопасности» от Персидского залива до Красного моря

Командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Исмаил Каани заявил о плане по созданию нового «пояса безопасности» от Ормузского до Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена и от Персидского залива до Красного моря. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Исмаил Каани заявил о плане по созданию нового «пояса безопасности» от Ормузского до Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена и от Персидского залива до Красного моря. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

В контексте создания зоны безопасности господин Каани упомянул Ось сопротивления, имея в виду союзников Ирана. Среди них — ливанское движение «Хезболла», йеменские хуситы и «Хамас» в Палестине.

На прошлой неделе Иран объявил о приостановке своего участия в переговорах с США из-за ударов Израиля по Ливану, писало Tasnim. Тегеран также пригрозил очередной блокировкой Ормузского пролива и активизацией сил в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Сегодня хуситы запретили израильским судам проходить через Красное море и предупредили об атаках на те, что попытаются пересечь водоем.

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