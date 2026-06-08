Постпред Полянский: Венгрия изменила подход к работе на площадке ОБСЕ после выборов

Эта тенденция наблюдается с момента прихода к власти нового правительства. По итогам апрельских парламентских выборов в Венгрии победила партия Петера Мадьяра, который сменил Виктора Орбана на посту премьер-министра. Новый глава правительства Венгрии уже заявил, что страна не будет поставлять оружие и военную технику на Украину. Мадьяр на первой встрече с генсеком НАТО Марком Рютте после смены власти заявил, что Венгрия снова станет надежным партнером альянса.