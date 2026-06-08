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Постпред Полянский: Венгрия изменила подход к работе на площадке ОБСЕ после выборов

Венгрия скорректировала свою позицию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе после смены правительства. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в понедельник.

Венгрия скорректировала свою позицию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе после смены правительства. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в понедельник.

По словам дипломата, представители Будапешта теперь, как правило, присоединяются к общей позиции Европейского союза и прекратили блокировать общие заявления и выступления, многие из которых ранее не поддерживались Венгрией, особенно в отношении Украины.

— Они могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, — передает слова Полянского РИА Новости.

Эта тенденция наблюдается с момента прихода к власти нового правительства. По итогам апрельских парламентских выборов в Венгрии победила партия Петера Мадьяра, который сменил Виктора Орбана на посту премьер-министра. Новый глава правительства Венгрии уже заявил, что страна не будет поставлять оружие и военную технику на Украину. Мадьяр на первой встрече с генсеком НАТО Марком Рютте после смены власти заявил, что Венгрия снова станет надежным партнером альянса.

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