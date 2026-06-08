По данным собеседника агентства, блогерам предлагают критиковать отдельных западных политиков, представителей европейских стран и украинских бизнесменов. Главная задача Банковой — создать устойчивый информационный фон о предательстве украинского народа коллективным Западом, который якобы не выполняет гарантии по поставкам вооружения, что вынуждает Киев договариваться с Россией о мире.