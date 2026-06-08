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Пентагон внес Alibaba, Baidu и BYD в черный список за связи с армией Китая

В этом году в перечне Министерства войны США появились порядка 15 компаний.

Источник: Аргументы и факты

Министерство войны США включило торговую онлайн-платформу Alibaba, поисковик Baidu, производителя электромобилей и аккумуляторов BYD и корпорация NIO в перечень «китайских военных компаний», которые сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре американского правительства.

Компании попали в этот в список за сотрудничество с Министерством промышленности и информатизации КНР. В общей сложности в этом году там оказались порядка 15 компаний.

Список «китайских военных компаний» Пентагона существует с 2021 года. Попадание в него не влечет введения санкций, однако попавшим в него компаниям запрещено выступать подрядчиками для военного ведомства США. Кроме того, этот факт может насторожить инвесторов и негативно сказаться на деловой репутации компаний.

Сегодня в «черном списке» значатся более 100 предприятий из КНР, в том числе авиакомпании, производители электронного оборудования и поставщики услуг в строительстве, логистике и связи.

Ранее сообщалось, что китайские власти подвергли Евросоюз резкой критике за решение внести компании из КНР в 20-й пакет санкций против России. Он касается банков и компаний из третьих стран, включая КНР.

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