Пентагон внес Alibaba, Baidu и BYD в черный список за связи с армией Китая

Министерство войны США включило торговую онлайн-платформу Alibaba, поисковик Baidu, производителя электромобилей и аккумуляторов BYD и корпорация NIO в перечень «китайских военных компаний», которые сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре американского правительства.
Компании попали в этот в список за сотрудничество с Министерством промышленности и информатизации КНР. В общей сложности в этом году там оказались порядка 15 компаний.
Список «китайских военных компаний» Пентагона существует с 2021 года. Попадание в него не влечет введения санкций, однако попавшим в него компаниям запрещено выступать подрядчиками для военного ведомства США. Кроме того, этот факт может насторожить инвесторов и негативно сказаться на деловой репутации компаний.
Сегодня в «черном списке» значатся более 100 предприятий из КНР, в том числе авиакомпании, производители электронного оборудования и поставщики услуг в строительстве, логистике и связи.
Ранее сообщалось, что китайские власти подвергли Евросоюз резкой критике за решение внести компании из КНР в 20-й пакет санкций против России. Он касается банков и компаний из третьих стран, включая КНР.