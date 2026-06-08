Пентагон внес Alibaba, Baidu и BYD в черный список за связи с армией Китая

Список «китайских военных компаний» Пентагона существует с 2021 года. Попадание в него не влечет введения санкций, однако попавшим в него компаниям запрещено выступать подрядчиками для военного ведомства США. Кроме того, этот факт может насторожить инвесторов и негативно сказаться на деловой репутации компаний.