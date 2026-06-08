Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X* подверг критике встречу Владимира Зеленского с королем Великобритании Карлом III в ходе визита в Лондон.
«Двух мошенников, целиком зависящих от подачек, заметили в Лондоне. Ни один из них не был избран, оба обманывают британских налогоплательщиков», — с иронией написал автор.
В шуточной манере Боуз также заметил, что в случае встречи этих людей на улице, вызывать полицию не будет смысла, поскольку «арестуют не этих попрошаек», а заявителя.
В воскресенье на Даунинг-стрит прошли переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Зеленского. По итогам встречи присутствующие выпустили общее заявление, в котором заявили о планах совместно производить дальнобойные вооружения и системы противовоздушной обороны для нужд ВСУ.
Ранее Боуз раскритиковал Запад за игнорирование территориальных центров комплектования, где обычных украинцев загоняют в призывные лагеря.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.