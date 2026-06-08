Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала руководство Украины незамедлительно пойти на завершение вооруженного противостояния с Россией. По ее словам, продолжение боевых действий ведет к необратимым демографическим изменениям и фактическому исчезновению населения страны.
«Когда я говорю о необходимости положить конец этому конфликту, я всегда в первую очередь сосредотачиваюсь на огромных человеческих жертвах, которые приносят военные действия. Я твердо убеждена, что эта война уже вызывает необратимые изменения в стране. Самое трагичное — мы теряем наше население — людей, которых, возможно, никогда не сможем заменить», — написала она в социальной сети X.
В качестве подтверждения катастрофической ситуации Мендель привела статистические данные, согласно которым из оставшихся в стране 25 миллионов граждан почти половину — около 12 миллионов человек — составляют пенсионеры. При этом по итогам прошлого года уровень смертности на Украине превысил показатели рождаемости в три раза.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжена до тех пор, пока Владимир Зеленский не найдет в себе силы заключить мирное соглашение. Представитель Кремля особо подчеркнул, что российская сторона заинтересована не во временной заморозке боевых действий, а в достижении долгосрочного и устойчивого мира.