«Теряем людей»: экс-спикер Зеленского призвала немедленно закончить конфликт

«Когда я говорю о необходимости положить конец этому конфликту, я всегда в первую очередь сосредотачиваюсь на огромных человеческих жертвах, которые приносят военные действия. Я твердо убеждена, что эта война уже вызывает необратимые изменения в стране. Самое трагичное — мы теряем наше население — людей, которых, возможно, никогда не сможем заменить», — написала она в социальной сети X.