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Спикер парламента Ирана обвинил Трампа в нарушении условий меморандума

Публичные высказывания президента США Дональда Трампа о договоренности с Ираном противоречат согласованным условиям сделки, считает спикер иранского парламента, один из переговорщиков республики Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, Вашингтон не хочет ни диалога, ни перемирия.

Публичные высказывания президента США Дональда Трампа о договоренности с Ираном противоречат согласованным условиям сделки, считает спикер иранского парламента, один из переговорщиков республики Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, Вашингтон не хочет ни диалога, ни перемирия.

«Мы должны были решительно отреагировать, чтобы защитить права иранской нации», — сказал господин Галибаф в обращении к народу Ирана.

Спикер парламента также возложил ответственность за новую эскалацию на американскую сторону. Именно Вашингтон, убежден Мохаммад Багер Галибаф, нарушил режим прекращения огня.

В начале июня Дональд Трамп говорил о желании Ирана заключить выгодную сделку с США. В то же время американский президент, по данным Axios, требовал изменить некоторые части меморандума о взаимопонимании. Источники издания утверждали, что его не устроили пункты об утилизации запасов обогащенного урана и лимитах на его дальнейшее производство.

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