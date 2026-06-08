Спикер парламента Ирана обвинил Трампа в нарушении условий меморандума

В начале июня Дональд Трамп говорил о желании Ирана заключить выгодную сделку с США. В то же время американский президент, по данным Axios, требовал изменить некоторые части меморандума о взаимопонимании. Источники издания утверждали, что его не устроили пункты об утилизации запасов обогащенного урана и лимитах на его дальнейшее производство.