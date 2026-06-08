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Захарова: Запад продвигает сомнительные планы по Палестине

В МИД РФ заявили, что «альтернативные схемы» ассоциации Палестины ранее отвергали и палестинцы, и арабские страны, а история доказала их несостоятельность.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные структуры вновь продвигают сомнительные планы ассоциации палестинских территорий с сопредельными арабскими государствами. Об этом говорится в комментарии дипломата на сайте ведомства.

Подобные идеи, отметила дипломат, звучали и раньше, но были категорически отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами.

«Никакой новизны в данных вбросах нет. Подобные идеи звучали ранее и были категорически отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами. История доказала абсолютную несостоятельность таких инициатив», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, вместо слома международного права и оторванного от реалий экспериментирования необходимо запустить прямые переговоры между палестинцами и израильтянами по окончательному статусу палестинских земель. Россия выступает за создание независимого палестинского государства на Западном берегу Иордана и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.

Ранее США пригрозили палестинским дипломатам аннулировать визы, если их представитель Рияд Мансур не откажется от борьбы за пост вице-председателя Генассамблеи ООН.

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