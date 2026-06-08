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Иранские власти сказали, зачем продолжают переговоры с США

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран ведет переговоры с США, чтобы прекратить войну и создать устойчивую безопасность.

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран ведет переговоры с США, чтобы прекратить войну и создать устойчивую безопасность.

Как заявил Галибаф, Иран не преследует цель нормализовать отношения с США и не доверяет Соединенным штатам.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось.

Читайте материал «Иран заявил о прекращении ударов по Израилю после призыва Трампа».

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